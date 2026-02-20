ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время массированного удара по Севастополю в ночь на 20 февраля атаковали беспилотниками, начиненными металлическими шариками. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили 11 автомобилей. Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — написал Развожаев.

До этого глава региона рассказывал, что противник последнее время использует при атаках БПЛА металлические шарики, действующие как шрапнель. Он тогда пояснил, что при детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, нанося ущерб людям, автомобилям и домам.

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Севастополь.

По информации губернатора, в результате атаки ВСУ не выжил 30-летний мужчина, который находился на одной из улиц. Отмечается, что он получил осколочное ранение головы, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия, но помочь ему не удалось. Также среди пострадавших 90-летняя женщина. Он получила поверхностные раны голени и глаз.

Ранее губернатор Курской области Хинштейн опубликовал сводку атак ВСУ на регион за сутки.