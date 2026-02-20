В Госдуме предрекли гибель Украины из-за плана Зеленского воевать еще три года

Депутат Швыткин: план Зеленского воевать еще три года обернется крахом Украины

Поручение украинского лидера Владимира Зеленского своим советникам разработать план продолжения конфликта с Россией еще на три года ставит под угрозу существование Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Изначально было понимание того, что Зеленский не настроен на проведение мирных переговоров, достижение результатов значит, чтобы украинский кризис ликвидировать. [Он] был настроен на продолжение боевых действий, исходя из тех установок, которые ему дают страны Запада», — подчеркнул парламентарий.

По словам Швыткина, свидетельством этому служат заявления Киева о намерении воевать до последнего украинца.

Соответствующими планами Зеленский ставит под угрозу не только население своей страны, добавил депутат, но и само существование Украины как таковой.

«Ставит под угрозу Украину, само государство <...> Я думаю, что через три года, к сожалению, будет очевидно, что население Украины становиться будет все меньше и меньше, поэтому это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей», — отметил Швыткин.

Постепенное продвижение армии России в зоне СВО указывает на то, что план Зеленского воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом», сказал собеседник.

«Практически каждый день наши подразделения берут какой-либо населенный пункт на каком-либо направлении, поэтому, конечно, они будут все больше и больше терять территории», — заключил Швыткин.

20 февраля журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что президент Украины по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать трехлетний план ведения конфликта с Россией.

По словам журналиста, Зеленский аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с Россией. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

Ранее в США заявили о новом уровне «серьезности» переговоров России и Украины.