Врачи спасли 18-летнего россиянина, у которого воспалилось сердце из-за ангины

Ангина у 18-летнего сургутянина привела к миокардиту и реанимации

В Сургуте 18-летний юноша попал в реанимацию с миокардитом из-за ангины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов.

Молодой человек лечился дома, не обращаясь в поликлинику. Скорую вызвали, когда состояние резко ухудшилось, и у юноши появились высокая температура (до 41°C) и боли в сердце. Его экстренно доставили в реанимацию Окружного кардиологического диспансера и поместили в боксированную палату.

«Первое, что обязаны были исключить, — инфаркт. Экстренная коронарография его не подтвердила. Дальше лабораторная диагностика, эхокардиография, ЭКГ, МРТ сердца. Итог: острый миокардит», — уточнил глава депздрава.

По его словам, самолечение привело к воспалению сердечной мышцы всего за три дня, и пациенту назначили комплексную терапию. Через несколько дней состояние стабилизировалось, но врачи оставили его под наблюдением.

