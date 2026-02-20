Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Врачи спасли 18-летнего россиянина, у которого воспалилось сердце из-за ангины

Ангина у 18-летнего сургутянина привела к миокардиту и реанимации
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Сургуте 18-летний юноша попал в реанимацию с миокардитом из-за ангины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов.

Молодой человек лечился дома, не обращаясь в поликлинику. Скорую вызвали, когда состояние резко ухудшилось, и у юноши появились высокая температура (до 41°C) и боли в сердце. Его экстренно доставили в реанимацию Окружного кардиологического диспансера и поместили в боксированную палату.

«Первое, что обязаны были исключить, — инфаркт. Экстренная коронарография его не подтвердила. Дальше лабораторная диагностика, эхокардиография, ЭКГ, МРТ сердца. Итог: острый миокардит», — уточнил глава депздрава.

По его словам, самолечение привело к воспалению сердечной мышцы всего за три дня, и пациенту назначили комплексную терапию. Через несколько дней состояние стабилизировалось, но врачи оставили его под наблюдением.

Ранее двухлетняя девочка из Карелии не выжила после обращения в больницу с симптомами ОРВИ.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!