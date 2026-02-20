Размер шрифта
В МИД РФ назвали украинский бойкот Паралимпиады попыткой растоптать принципы олимпизма

Захарова: Киев пытается растоптать принципы олимпизма бойкотом Паралимпиады
МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона пытается растоптать принципы олимпизма в попытках бойкотировать Паралимпиаду. Ее слова передает РИА Новости.

»Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности», — сказала Захарова.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил с инициативой не выдавать въездные документы членам делегации, которые будут сопровождать российских паралимпийцев.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее Захарова назвала издевательством требования ограничить паралимпийцев РФ на Играх.
 
