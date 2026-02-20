ЛДПР предлагает выдавать военным кредит под 0% на автомобиль

ЛДПР выступила с инициативой установить нулевую процентную ставку по кредитам на приобретение отечественного автомобиля для всех военнослужащих ВС РФ, участвовавших в различных военных конфликтах. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы регулярно работаем с защитниками напрямую: приемы в военных городках и частях, держим постоянную связь с ветеранскими организациями. Одна из тем, которую военнослужащие поднимают на встречах чаще всего, — невозможность приобрести собственный автомобиль даже в кредит», — подчеркнул парламентарий.

По словам Слуцкого, при действующих ставках по кредитам машина превращается «в неподъемную роскошь», поскольку переплата достигает «таких сумм, что семья фактически платит вторую стоимость автомобиля».

«Именно поэтому ЛДПР предлагает установить нулевую процентную ставку по кредиту на отечественный автомобиль для всех военнослужащих», — заявил Слуцкий.

Инициатива предполагает льготы не только ветеранам СВО, но и участникам более ранних военных конфликтов.

«ЛДПР выступает за то, чтобы все льготы и выплаты были максимальными, всецелыми и едиными для всех ветеранов», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что это «элементарная мера уважения и практической поддержки» для участников различных военных конфликтов.

«Свое авто — это мобильность, возможность работать, возить детей, решать бытовые вопросы без долговой кабалы. Герои и их семьи должны быть обеспечены максимально комфортными и достойными условиями для жизни!» — заключил Слуцкий.

До этого генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк заявила «Газете.Ru» о том, что 2026 год на авторынке не будет годом массовых распродаж и панических покупок. Ожидается укрепление новой ценовой реальности и дальнейшее, хотя и умеренное, повышение стоимости владения автомобилем.

