«Палочка-выручалочка»: в Госдуме объяснили слова президента США об инопланетянах

Милонов: Трамп говорит об НЛО из-за политических неудач
Дональд Трамп пообещал опубликовать документы Пентагона об инопланетянах и НЛО. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что американский президент хочет отвлечь внимание избирателей от реальных проблем.

«Поскольку со всеми глобальными планами, за исключением бандитской выходки в Венесуэле, Дональд Трамп потерпел фиаско, приходит на помощь старая палочка-выручалочка — инопланетяне. Это та тема, на которую американцы могут говорить бесконечно. У них существует какой-то пунктик на «Зону 51», на инопланетян. Инопланетяне для них всегда являются такой вечной мантрой. То есть, когда тебе нечего больше сказать, начинай говорить об инопланетянах. И, в принципе, большинство американцев, в силу недостаточности своего развития, их внимание будет переключено на это», — считает депутат.

До этого бывший президент США Барак Обама в последнем интервью признался, что допускает существование внеземной жизни. Обама уточнил, что ни разу не видел инопланетян, а в «Зоне 51» нет никаких тайных лабораторий. Обама в шутку допустил существование тайного заговора, из-за которого ему не рассказали об инопланетянах, даже когда он был президентом.

В ответ на это нынешний президент Дональд Трамп обвинил Обаму в том, что тот мог раскрыть секретные сведения. Трамп пообещал опубликовать документы Пентагона, связанные с НЛО и внеземной жизнью.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Обама и европейские власти могут быть инопланетянами.
 
