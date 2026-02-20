Размер шрифта
Рост в три раза: мужчины России массово увлеклись женскими романами

«КИОН Строки»: роман «Маленькие женщины» набирает популярность у мужчин России
Мужчины стали все чаще обращаться к романам с яркими женскими персонажами. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования книжного сервиса «КИОН Строки».

Среди классических произведений лидирует «Анна Каренина» Льва Толстого, а второе место по росту интереса занимает «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Этот роман о внутренней свободе и становлении главной героини привлек в три раза больше мужчин за последний год.

Схожую динамику показали и другие классические тексты: «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт расположились на втором месте по увеличению популярности, а «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл — на третьем.

Аналитики объяснили возросший интерес к этим произведениям их психологической глубиной и разнообразием женских персонажей, которые находят отклик у читателей.

Исследование также показало, что в пятерке лидеров мужского чтения в 2025 году оказались романы Ребекки Яррос. Ее книги покоряют читателей захватывающим сюжетом, трогательной любовной линией и приключенческим духом.

В топ‑5 самых популярных жанров у мужчин вошли: фантастика, фэнтези, классическая литература, детективы и, наконец, классические романы.

Ранее сообщалось, что сериал про Черкизовский рынок стал лауреатом Национальной премии.
 
