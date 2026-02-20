Российским донорам крови напомнили о праве на путевки и денежные выплаты

Российским почетным донорам, которые бесплатно сдали кровь 40 и более раз, положены различные льготы и меры поддержки. В том числе к ним относится право на получение ежегодных выплат и льготных санаторно-курортных путевок, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Помимо путевок, почетные доноры также имеют право пройти вне очереди медицинское обслуживание по ОМС, выбрать удобное для себя время ежегодного отпуска, отметил депутат.

«Кроме того, почётные доноры России могут получать ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля. Сумма была проиндексирована с 1 января 2026 года», — добавил Леонов.

Исследователи DonorSearch до этого составили портрет активного донора в России. Им оказался мужчина 38 лет, чаще с высшим образованием и стажем донорства более пяти лет, который в среднем сдает кровь 4–5 раз в год. Кроме того, выяснилось, что 28% доноров живут в населенных пунктах с численностью 100–499 тыс. человек, 26% — москвичи и петербуржцы, 20% — жители городов-миллионников.

Ранее ученые выяснили, что переливание крови может замедлить развитие болезни Альцгеймера, выяснили ученые.