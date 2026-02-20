Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Российским донорам крови напомнили о праве на путевки и денежные выплаты

Депутат Леонов: донорам доступны льготные путевки на курорты и в санатории
Кирилл Брага/РИА Новости

Российским почетным донорам, которые бесплатно сдали кровь 40 и более раз, положены различные льготы и меры поддержки. В том числе к ним относится право на получение ежегодных выплат и льготных санаторно-курортных путевок, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Помимо путевок, почетные доноры также имеют право пройти вне очереди медицинское обслуживание по ОМС, выбрать удобное для себя время ежегодного отпуска, отметил депутат.

«Кроме того, почётные доноры России могут получать ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля. Сумма была проиндексирована с 1 января 2026 года», — добавил Леонов.

Исследователи DonorSearch до этого составили портрет активного донора в России. Им оказался мужчина 38 лет, чаще с высшим образованием и стажем донорства более пяти лет, который в среднем сдает кровь 4–5 раз в год. Кроме того, выяснилось, что 28% доноров живут в населенных пунктах с численностью 100–499 тыс. человек, 26% — москвичи и петербуржцы, 20% — жители городов-миллионников.

Ранее ученые выяснили, что переливание крови может замедлить развитие болезни Альцгеймера, выяснили ученые.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!