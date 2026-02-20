«Необычный груз»: стало известно, зачем военный лайнер США пролетел над Россией

Неизвестный самолет ВВС США, пролетевший утром 20 февраля над территорией России, мог доставлять груз в Казахстан на фоне развития военного сотрудничества между Вашингтоном и Астаной. Российская сторона дала разрешение на соответствующий полет. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Как сообщается в СМИ, лайнер вылетел с военной базы Эндрюс в США, проследовал севернее Швеции и оказался над Мурманской областью. Затем борт пролетел над Архангельской и Кировской областями, после чего оказался в районе Уфы. Возле российско-казахстанской границы около Орска самолет вошел в воздушное пространство Казахстана.

«Я сомневаюсь, что это был разведывательный самолет. Я думаю, что это какая-то доставка была грузов непосредственно в Казахстан из США. Сейчас (у США. — «Газета.Ru») сотрудничество достаточно активно идет с казахстанской армией и вообще с Казахстаном. Что-то срочное могли, конечно, перебросить. Здесь мы пошли навстречу», — подчеркнул аналитик.

По оценке Кнутова, на борту военного самолета США был «100% необычный груз», однако сложно предполагать конкретно, что мог перевозить лайнер.

«Через Россию самый короткий путь. Вообще сложно как-то предугадать, но, конечно, полет был экстремальный, это 100%, и то, что мы пошли навстречу, это тоже 100%», — добавил он.

Российская сторона предоставила лайнеру воздушный коридор и определила маршрут следования воздушного судна, отметил Кнутов.

Если бы самолет проник на территорию России «нелегально», подчеркнул военный эксперт, последовала бы быстрая реакция со стороны ВС РФ.

«Подняли истребители, истребители бы к нему бы подошли, начали бы его пара истребителей сопровождать. Далее были бы определенные сигналы, покачали бы крыльями. То есть они бы постарались показать, что мы требуем сопровождения и посадки», — заявил он.

Утром 20 февраля неизвестный самолет США залетел на территорию России. Как говорится в публикации, на сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность лайнера. Борт несколько часов назад стартовал с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии. После этого самолет вошел в воздушное пространство Мурманской области. Пока нет информации о том, кто находится на борту.

