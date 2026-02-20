Для россиян хотят ввести выплаты за прохождение диспансеризации

В России необходимо ввести выплаты в 20 тыс. рублей для россиян, которые своевременно проходят диспансеризацию. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на документ.

Важность своей идеи депутат объяснил тем, что здоровье россиян и увеличение продолжительности жизни – это один из приоритетов госполитики, и именно профилактические медосмотры играют большую роль в достижении этой цели. В том числе диспансеризация позволяет снизить число больничных отпусков, повысить производительность труда, и, как следствие, принесет пользу и работодателям, и бюджетам всех уровней, отметил Чернышов.

Он призвал простимулировать россиян к тому, чтобы они больше внимания уделяли своему здоровью и выплачивать им по 20 тыс. рублей за своевременное прохождение комплексного профосмотра. Начисления, согласно инициативе парламентария, должны производиться автоматически сразу после появления соответствующей отметки о прохождении диспансеризации на «Госуслугах».

