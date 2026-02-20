Размер шрифта
Общество

У набравшей вес москвички обнаружили в печени кисту весом около 30 литров

В Москве женщине удалили кисту размером с фитбол
Официальные новости Московской медицины

Московские медики спасли женщину, которая поступила к ним с огромной кистой. Об этом сообщает минздрав региона.

Пациентка заметила, что у нее серьезно увеличился вес. Выяснилось, что у россиянки было новообразование размером до 60 сантиметров и весом около 30 кг.

Отмечается, что кисту нашли в правой доле печени. Она оттесняла все органы, из-за чего они не могли функционировать нормально.

«Операция прошла успешно, без осложнений, а масса пациентки снизилась со 181 до 150 кг», – сообщается в публикации.

Пациентку уже выписали, но она наблюдается амбулаторно, так как восстанавливается после вмешательства.

До этого в Калининграде врачи удалили кисту яичника у 13-летней девочки. В больницу она обратилась вместе с матерью, которая заметила, как у дочери увеличился живот.
В результате медики удалили трехлитровую кисту. После экспертизы выяснилось, что опухоль была доброкачественной.

Ранее проглоченная зубочистка пробила желудок 74-летней пенсионерке.
 
