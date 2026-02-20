Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Большинство россиян положительно оценили работу Путина

ФОМ: 80% опрошенных россиян доверяют Путину
Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 13–15 февраля среди 1,5 тыс. респондентов.

В сообщении социологической службы отмечается, что о доверии Путину заявили 80% участников исследования, что на 2 п. п. больше по сравнению с предыдущими данными. Оценка его работы на посту президента осталась без изменений — 80% респондентов считают ее хорошей.

Положительно деятельность правительства оценили 51% опрошенных, что на 1 п. п. меньше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, сообщили 57% респондентов — показатель вырос на 1 п. п.

Согласно опросу, уровень поддержки «Единой России» составил 39% (минус 1 п. п.), КПРФ — 8% (минус 2 п. п.), ЛДПР — 10% (плюс 2 п. п.), «Справедливой России» — 4% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» — 5% (плюс 1 п. п.).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется доверием российских граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Говоря о продаже различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к Путину.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, за что больше всего уважает Путина.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!