Киркорова оштрафовали на 112 рублей за перекрытие пляжа рядом с его дворцом

Mash: певец Киркоров оштрафован на 112 рублей за перекрытие пляжа в Подмосковье
Певца Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей за то, что он перекрыл пляж у своего дворца в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Такое решение вынесло Минэкологии и природопользования Московской области, разделив сумму на два эпизода: 86,12 рубля и 26,82 рубля.

Спор вокруг береговой полосы на Мякининском острове начался в 2014 году. Тогда Филипп Киркоров приобрел земли и возвел на них дом, спа-комплекс, теннисный корт, а также установил забор. Росприроднадзор позже попросил артиста убрать заграждение, мешающее доступу к воде, но просьба была проигнорирована.

Затем на Киркорова подал в суд предприниматель Глеб Рыськов. Он требовал снять часть земель с кадастрового учета и снести построенные на береговой полосе объекты. Красногорский городской суд поддержал певца, признав иск необоснованным.

В новой жалобе в Генпрокуратуру заявитель обвиняет не только Киркорова, но и его соседей по Мякининскому острову. Он утверждает, что территория была незаконно захвачена, и оценивает ущерб в 689 млн рублей. Заявил требует вернуть природный ландшафт береговой линии, убрать сооружения, мешающие доступу к реке, и обеспечить свободный доступ к воде для всех.

Ранее сообщалось, что Даша Букина из «Счастливы вместе» накопила полсотни штрафов.
 
