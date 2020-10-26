МВД Грузии расценивает захват банка в Зугдиди как теракт

В МВД Грузии сообщили, что захват филиала банка Грузии в городе Зугдиди ведомством квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства.

«К сожалению, определенные представители СМИ не учли наш призыв не распространять материалы в связи с идентифицированным лицом и с целью дискредитации обнародовали данные участника нападения, подозреваемого в террористическом акте лица, что мешает как следствию, так и полицейским мероприятиям», — заявил представитель ведомства.

По его словам, уголовное дело было возбуждено по трем статьям (незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях).

21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тыс., захватив заложников. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинули его через крышу и пожарную лестницу. Позже захватчик сумел скрыться и уехать на полицейской машине в сторону Абхазии. В настоящее время ведутся его поиски.

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