Минздрав Белоруссии опровергает данные о смерти студента на акции протеста

Белорусский минздрав прокомментировал данные о гибели студента в результате огнестрельного ранения на протестных акциях в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что распространенные данные являются фейком.

«Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал», — говорится в сообщении.

Минздрав уточнил, что в медучреждения после протестов поступили 13 человек с ранениями различной степени тяжести, пять из них были госпитализированы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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