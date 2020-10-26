В Минске пенсионеры вышли на протест

В Минске пенсионеры собрались на площади Независимости и начали шествие по центральному проспекту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

К пенсионерам присоединяются студенты. Правоохранители пока не препятствуют акции.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

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