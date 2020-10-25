В Москве умерли еще 62 человека с коронавирусом

Еще 62 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации c COVID-19.

По данным оперштаба, у них был подтвержден диагноз пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 68 летальных исходах.

За все время в столице скончались 6 442 человека с COVID-19.

По последним данным, в России было выявлено 1 513 877 случаев коронавируса, выздоровели 1 138 522 пациента, умерли 26 050.