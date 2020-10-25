Италия обновила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в Италии зафиксировано 21 273 случая коронавируса нового типа, что является новым рекордом. Страна по эьому показателю бьет рекорд пятый день подряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянский Минздрав.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в Италии зарегистрировано 128 смертельных исходов от COVID-19, 2086 выздоровевших. Всего скончались 37 338 человек, число излечившихся превысило 266 тысяч.

За все время в Италии выявили 525 782 случая коронавирусной инфекции.