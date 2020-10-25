На протестных акциях в Белоруссии начались задержания

Задержания начались на акции протеста в Минске, которая посвящена истекающему ультиматуму бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской властям республики. Также задержания осуществляются и в других городах страны. Об этом сообщает портал Tut.by и сайт правозащитного центра «Весна».

По информации правозащитной организации, сотрудники правоохранительных органов на митингах в стране уже задержали 32 человека, два из которых были отпущены.

Как передает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале, на акции протеста в белорусской столице были задержаны два работника СМИ — фотограф «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотограф «Нового часа» Дмитрия Дмитриева. «Интерфакс», ссылаясь на своего корреспондента, уточняет, что их задержали рядом с площадью Свободы, они готовились освещать протесты.

Кроме того, протестные акции начались в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гродно.

По данным «Радио Свобода — Беларусь», участников митингов задерживают в Лиде. Одиночные задержания также проходят в Гродно.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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