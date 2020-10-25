На улицы Минска вышли больше 100 тысяч человек

Белорусская оппозиция заявляет, что на акцию протеста в Минске в последний день «народного ультиматума» пришли больше 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оппозиционных Telegram-каналов.

Отмечается, что митингующие собрались у стелы «Минск город-герой». На данный момент колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону улицы Богдановича.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией протеста

— Белорусские силовики блокировали центр Минска

— Колонны протестующих движутся в центр Минска