Белорусские силовики блокировали центр Минска

Силовики фактически блокировали центр Минска после того, как белорусская оппозиция решила собраться на площади Свободы и на прилегающей к ней улице Ленина. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие планируют провести акцию в рамках объявленного оппозицией «народного ультиматума».

Военные в экипировке и со щитами перегородили проход на площадь Свободы, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы также выставлены ограждения и досматривают сумки. Перекрыт проспект Победителей от «Минск-арены» в сторону центра.

Большие колонны спецтехники направлены в район Дворца независимости -— резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Очевидцы сообщают, что колонны протестующих начали выдвигаться из районов в центр.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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