В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией протеста

В Минске закрылись несколько станций метро перед предстоящей акцией протеста. Об этом говорится в Telegram-канале минского метрополитена.

На вход и выход были закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская».

Отмечается, что поезда проезжают данные станции без остановки. Как сообщают представители метрополитена, такие меры были предприняты «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

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