Правозащитники сообщили о задержаниях на женском марше в Минске

В Минске на женском марше начались задержания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитников.

Участницы прошли от сквера Симона Боливара к проспекту Независимости и далее к Академии Наук. Женщины несли плакаты, флаги и красно-белые зонты.

На протяжении всего марша протестующих сопровождали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур.

По предварительным оценкам, в марше поучаствовали 200 человек. Девять из них задержаны.

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