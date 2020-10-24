Правозащитники сообщили о задержаниях на женском марше в Минске
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Минске на женском марше начались задержания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитников.
Участницы прошли от сквера Симона Боливара к проспекту Независимости и далее к Академии Наук. Женщины несли плакаты, флаги и красно-белые зонты.
На протяжении всего марша протестующих сопровождали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур.
По предварительным оценкам, в марше поучаствовали 200 человек. Девять из них задержаны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков рассказал о глубоких отношениях РФ с Белоруссией
— Посольство США призывает американцев в Белоруссии запастись едой