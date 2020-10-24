Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирус нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хорошо себя чувствую. Но надо идти на самоизоляцию. Буду работать из дома», – написал глава украинской столицы.

Он отметил, что работа мэра во время пандемии «обеспечивает постоянный риск». По словам Кличко, он регулярно делал тесты и старался быть осторожным. Мэр призвал людей не игнорировать угрозу и соблюдать меры предосторожности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн заболевших, более 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19.

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