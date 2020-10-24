Названы регионы РФ c самым высоким уровнем распространения COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что во всех регионах России фиксируется усиление динамики заболеваемости новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

По его словам, в «зеленой» зоне затухания эпидемии COVID-19 теперь нет ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября», — сказал Тавадян.

Аналитик сообщил, что в категории регионов с наиболее тяжелой ситуацией и с самым быстрым распространением коронавирусной инфекции оказались: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

Неудовлетворительная динамика по распространению COVID-19 также наблюдается в Татарстане, Санкт-Петербурге, Владимирской, Тульской и Ярославской областях, на Камчатке и в ряде других регионов, указал эксперт.

При этом Тавадян отметил, что самыми стабильными с точки зрения коронавируса остаются такие регионы, как Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев COVID-19, умерли 25 525 пациентов, выздоровел 1 119 251 заболевший.

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