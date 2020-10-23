ФСБ запретила журналисту Сафронову позвонить матери в день ее рождения

Бывшему журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову запретили созвониться с матерью из СИЗО, чтоб поздравить ее с днем рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

«Иван просил следователя следственного управления ФСБ разрешить ему позвонить маме, дабы поздравить ее с днем рождения», --сказал адвокат.

По мнению следствия, в разговоре с матерью Сафронов мог скрытно обмениваться информацией или выполнять «задания иностранных спецслужб», которые угрожали бы безопасности России.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. В Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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