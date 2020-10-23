В Псковской области запретили кафе и ресторанам работать ночью
Власти Псковской области запретили заведениям общепита работать в ночное время из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.
«С 23.00 до 6.00 запрещается работа общепита и проведение любых массовых мероприятий», — сообщили в администрации.
Отмечается, что новый регламент работы ресторанов и баров вступит в силу с 26 октября, в понедельник. Они не коснутся точек питания в хостелах, гостиницах и на туристических базах. Закусочные и кафе на заправках, вокзалах и автобусных станциях, напротив, прекратят работу в ночное время.
По последним данным, в Псковской области зафиксировано 7 011 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекция была выявлена у 109 человек.
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