В Псковской области запретили кафе и ресторанам работать ночью

Власти Псковской области запретили заведениям общепита работать в ночное время из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

«С 23.00 до 6.00 запрещается работа общепита и проведение любых массовых мероприятий», — сообщили в администрации.

Отмечается, что новый регламент работы ресторанов и баров вступит в силу с 26 октября, в понедельник. Они не коснутся точек питания в хостелах, гостиницах и на туристических базах. Закусочные и кафе на заправках, вокзалах и автобусных станциях, напротив, прекратят работу в ночное время.

По последним данным, в Псковской области зафиксировано 7 011 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекция была выявлена у 109 человек.

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