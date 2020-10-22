Еще 2 519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 2 519 пациентов, общее количество излечившихся превысило 282 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2519 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282 492», — заявила Ракова.

Всего на планете с начала пандемии коронавируса заразились более 40 млн человек, в России — более 1,4 млн. В столице, по данным на 21 октября, инфекция была подтверждена более чем у 377 тыс. пациентов.

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