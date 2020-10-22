У берегов Греции случилось землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья острова Закинф в Ионическом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 61 км к юго-западу от города Закинтос, в котором проживает около 11,5 тысячи человек. Очаг был на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами также не объявлялась.