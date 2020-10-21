Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве
Ника Пикекатлет
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Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был задержан в Москве. Об этом сообщает Коммерсантъ.
В его столичной квартире следователи военного следственного управления провели обыски.
В отношении него было возбуждено дело по статье «мошенничестве в особо крупном размере».
СМИ отмечает, что уголовное дело было инициировано после инициируемой руководством Росгвардии проверки военной прокуратуры.