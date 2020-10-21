Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был задержан в Москве. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В его столичной квартире следователи военного следственного управления провели обыски.

В отношении него было возбуждено дело по статье «мошенничестве в особо крупном размере».

СМИ отмечает, что уголовное дело было инициировано после инициируемой руководством Росгвардии проверки военной прокуратуры.