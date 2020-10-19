Мадуро сообщил о поставке из РФ тысяч доз лекарств от коронавируса
Антон Демидов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну были поставлены тысячи доз лекарств от коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о «Фавипиравире».
«Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии. <...> Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — сказал Мадуро.
Политик также отметил, что этот препарат будет бесплатным для граждан.
Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Венесуэлу.
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