Халатность в действиях экс-главы Норильска при разливе нефти определили по мессенджеру

Следственный комитет России установил факт халатного отношения экс-мэра Норильска Рината Ахметчина в деле о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 при помощи его мессенджера. Об этом сообщает глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Бастрыкин уточнил, что в рамках расследования был проведен анализ одного из мессенджеров экс-главы Норильска.

По его словам, халатное отношение Ахметчина привело к несвоевременному введению режима ЧС, что в свою очередь привело к «существенному увеличению размера причиненного вреда».

Он также добавил, что сотрудники криминального отдела центрального аппарата СК участвовали в непосредственном осмотре места разлива нефти. Процесс, как отметил Бастрыкин, проходил в течение нескольких дней с применением специальных технических средств.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили из-под ареста

— Эксперт прокомментировал действия Росприроднадзора в конфликте с НТЭК

— Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске