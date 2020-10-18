В Башкирии на дороге обнаружили ампутированную ногу

Следователи в Башкирии пытаются выяснить, как ампутированная нога пациента одной из региональных больниц оказалась на автомобильной трассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК по региону.

«По предварительным данным, жителю Челябинской области была ампутирована нога в больнице, после чего мужчина забрал ее с собой, и его сын захоронил ее в поле около автодороги», — рассказали следователи агентству.

Чтобы становить все причины произошедшего, правоохранители организовали проверку. С ноги будут взяты частицы ДНК, чтобы подтвердить ее принадлежность указанному пациенту. Обстоятельства загадочного инцидента устанавливаются.

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