В Британии за сутки коронавирусом заразились почти 17 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошедшие сутки возросло на 16 982. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве увеличилось до 722 409. Днем ранее врачи выявили COVID-19 у 16 171 жителя Британии.

Всего с начала пандемии в стране умерли 43 646 пациентов с COVID-19, в том числе 67 — за последние сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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