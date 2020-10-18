На марш оппозиции в Минске собрались около 15 тысяч граждан
В Минске участники протестов направляются в центр по основным магистралям из разных концов города. Об этом сообщает «Интерфакс».
Митингующие выходят группами из спальных районов и идут в сторону Партизанского проспекта к шоколадной фабрике «Коммунарка» и Ремонтно-механическому заводу.
Отмечается, что на место сбора пришли уже около 15 тысяч человек.
Колонна растянулась от начала Партизанского проспекта в районе фабрики «Коммунарка» до перекрестка с улицей Кошевого.
Навстречу протестующим направляется бронетехника. По словам очевидцев, в направлении Партизанского проспекта движутся три бронированных разведовательно-дозорных машины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Центр Минска взят силовиками под контроль из-за предстоящих протестов
— Шесть станций метро временно закрыты в Минске