На марш оппозиции в Минске собрались около 15 тысяч граждан

В Минске участники протестов направляются в центр по основным магистралям из разных концов города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Митингующие выходят группами из спальных районов и идут в сторону Партизанского проспекта к шоколадной фабрике «Коммунарка» и Ремонтно-механическому заводу.

Отмечается, что на место сбора пришли уже около 15 тысяч человек.

Колонна растянулась от начала Партизанского проспекта в районе фабрики «Коммунарка» до перекрестка с улицей Кошевого.

Навстречу протестующим направляется бронетехника. По словам очевидцев, в направлении Партизанского проспекта движутся три бронированных разведовательно-дозорных машины.

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