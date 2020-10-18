При пожаре на стройке в Горно-Алтайске погибли два человека

В Горно-Алтайске два человека погибли при пожаре в строящемся здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о возгорании на улице Петра Сухова поступила в спасательное ведомство в 01.41 мск. Огонь распространился по внутренним помещениям и крыше здания.

Во время тушения пожара были обнаружены два тела. Площадь возгорания составила составила 500 кв. м.

Причины возникновения пожара устанавливают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и сотрудники следственного комитета.

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