При пожаре на стройке в Горно-Алтайске погибли два человека
Катерина Медведева
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В Горно-Алтайске два человека погибли при пожаре в строящемся здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Информация о возгорании на улице Петра Сухова поступила в спасательное ведомство в 01.41 мск. Огонь распространился по внутренним помещениям и крыше здания.
Во время тушения пожара были обнаружены два тела. Площадь возгорания составила составила 500 кв. м.
Причины возникновения пожара устанавливают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и сотрудники следственного комитета.
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