Обезглавивший учителя под Парижем террорист назвал жертву «казненным псом ада»

Террорист, который прилюдно обезглавил учителя колледжа под Парижем, назвал свою жертву в Twitter «казненным псом ада». Аккаунт террориста уже заблокирован, передает РЕН ТВ.

Преступник опубликовал на своей странице фотографию с места преступления, где была видна отрезанная голова мужчины. Также он написал обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он утверждал, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда», а также назвал жертву «казненным псом ада».

Доступ к аккаунту террориста был заблокирован практически сразу после совершения преступления и появления поста с фотографиями отрубленной головы.

Инцидент произошел накануне. Неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон назвал убийство под Парижем терактом

— Полиция проводит обыски у мужчины, который мог обезглавить учителя истории

— Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже