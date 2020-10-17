Обезглавивший учителя под Парижем террорист назвал жертву «казненным псом ада»
Террорист, который прилюдно обезглавил учителя колледжа под Парижем, назвал свою жертву в Twitter «казненным псом ада». Аккаунт террориста уже заблокирован, передает РЕН ТВ.
Преступник опубликовал на своей странице фотографию с места преступления, где была видна отрезанная голова мужчины. Также он написал обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он утверждал, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда», а также назвал жертву «казненным псом ада».
Доступ к аккаунту террориста был заблокирован практически сразу после совершения преступления и появления поста с фотографиями отрубленной головы.
Инцидент произошел накануне. Неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Макрон назвал убийство под Парижем терактом
— Полиция проводит обыски у мужчины, который мог обезглавить учителя истории