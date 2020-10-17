Премьер Франции заявил, что власти со всей твердостью ответят на убийство учителя

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Французские власти со всей твердостью ответят на теракт против учителя под Парижем. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что через одного из своих защитников страна «подверглась удару исламистского терроризмом в самое сердце».

«Солидарное с учителями государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно! Мы никогда не сдадимся. Никогда», — написал премьер.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил учителя рядом со школой в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

По данным местных СМИ, нападение совершил 18-летний иностранец, чеченец по происхождению. Российские дипломаты запросили информацию о преступнике у французских властей.

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