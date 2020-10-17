В Азербайджане заявили о гибели 60 мирных граждан в ходе конфликта с Арменией

Около 60 мирных граждан погибли, а 270 — получили ранения с начала конфликта Азербайджана с Арменией. Об этом сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Отмечается, что с начала боев с 27 сентября были уничтожены 1704 жилых дома, 90 многоквартирных зданий пришли в непригодное для жилья состояние, а также были повреждены 327 гражданских объектов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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