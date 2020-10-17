В Болгарии зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Болгарии за последние сутки был установлен рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом — 998. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства республики.

Днем ранее в стране медики обнаружили 914 новых случаев заражения. Общее число заболевших в стране достигло 28 505.

Жертвами инфекции в стране стали 958 человек, вылечились 16 875 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона — скончались.

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