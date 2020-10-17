В субботу в Москве ожидается до +7°С, вечером выпадет снег

В Москве в субботу, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +5°...7°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 1 м/с. Осадков не ожидается

Вечером столбики термометром опустятся до 0...+1°С. Скорость ветра усилится до 5 — 10 м/с с порывами до 15 м/с. Пройдут обильные дожди вперемешку с мокрым снегом.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба днем и 746 мм — ночью.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.