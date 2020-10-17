Полиция задержала четырех человек по делу об убийстве учителя истории во Франции

Французская полиция задержала четырех человек по делу об убийстве учителя истории, который был обезглавлен за лекции о свободе слова для учеников. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Правоохранители полагают, что все они могли быть связаны с подготовкой к расправе. Среди задержанных есть один несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористический комитет прокуратуры.

Позже стало известно, что убийство учителя могло быть связано с его лекциями о свободе слова для учеников. На них он показывал школьникам карикатуры на исламских проповедников из журнала Charlie Hebdo.

Убийца, предположительно, является выходцем из Москвы. Ему было 18 лет. Его застали на месте преступления, скандирующим религиозные лозунги. Он также опубликовал фото отрезанной головы убитого на странице в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее «исламским терактом».

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