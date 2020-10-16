Полицейские застрелили мужчину, обезглавившего человека в пригороде Парижа
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мужчина, обезглавивший человека во французском департаменте Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, застрелен полицейскими. Об этом сообщает BFMTV.
Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.
Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: