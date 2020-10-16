Попова заявила, что за 9 месяцев коронавирус мутировал очень мало

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус нового типа за прошедшие девять месяцев наблюдений мутировал минимально. Об этом она сказала в интервью Первому каналу.

По ее словам, за этот период COVID-19 мутировал «очень мало». Вирус «не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и «злость», пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что власти в России принимают максимальные меры для предотвращения перегрузки системы здравоохранения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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