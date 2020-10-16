На Урале мать убила четырехлетнюю дочь молотком

Жительница города Кировград Свердловской области молотком убила четырехлетнюю дочь, после чего пыталась совершить суицид. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России и полиции.

Отмечается, что трагедия произошла 16 октября. В одной из квартир в доме по улице Лермонтова нашли тело девочки 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, после совершения убийства мать ребенка попыталась покончить с собой в ванной комнате, ее доставили в больницу. Он также добавил, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла.

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