На Урале мать убила четырехлетнюю дочь молотком

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Жительница города Кировград Свердловской области молотком убила четырехлетнюю дочь, после чего пыталась совершить суицид. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России и полиции.

Отмечается, что трагедия произошла 16 октября. В одной из квартир в доме по улице Лермонтова нашли тело девочки 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, после совершения убийства мать ребенка попыталась покончить с собой в ванной комнате, ее доставили в больницу. Он также добавил, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

На лавочке со свернутой шеей: страшная гибель школьника в Москве

Требовала прекратить: 20-летний ульяновец изнасиловал и убил школьницу

Убийство на заводе: в Неве выловили мешки с частями тела