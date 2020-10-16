В США в день выборов президента откроются «лагеря выживания»

Компания Fortitude Ranch в день выборов президента США, 3 ноября, откроет лагеря-убежища из-за опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента компании Алишу Качуэлу.

По ее словам, лагеря будут работать на случай возможных беспорядков, или потенциальной гражданской войны.

«Кто знает, что готовит нам будущее», — отметила Качуэлу.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Компания Fortitude Ranch владеет несколькими «лагерями выживания», дома и убежища в которых предоставляются клиентам, которые опасаются масштабных катастроф. Они могут воспользоваться подземными бункерами с системами жизнеобеспечения. В каждом лагере может разместиться до 500 человек, их охраняют хорошо вооруженные бывшие военные. Fortitude Ranch уже открыла два лагеря в штатах Колорадо и один в Западной Виргинии. Новый лагерь должен появиться до конца текущего года в Неваде.

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