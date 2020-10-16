Назван процент страдающих от избыточного веса россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 47,6% мужчин и 35,6% женщин России наблюдается избыточная масса тела. Об этом она сказала в интервью порталу «Здоровое питание».

Кроме того, ожирение зафиксировано у 19% и 27,6% жителей и жительниц страны соответственно.

Попова также отметила, что ежегодно повышается число детей с лишним весом. Так, у 20% мальчиков школьного возраста наблюдается избыточная масса тела, а у 10,7% — ожирение. Среди девочек эти показатели равны 14% и 5,6% соответственно.

По ее словам, ожирение наиболее сильно распространено в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской и Курской областях.

Она напомнила, что люди с избыточной массой тела имеют повышенный риск хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией и диабетом. Кроме того, у граждан с ожирением выше вероятность тяжелого течения COVID-19.

В связи с этим Попова призвала россиян питаться умеренно и правильно готовить пищу.

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