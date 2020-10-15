Красноярский психоневрологический диспансер загорелся на площади 700 кв. м.

Психоневрологический диспансер загорелся в Лесосибирске Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу двухэтажного здания и пристройки, рассказали в пресс-службе. Площадь пожара составила 744 кв. м.

В результате произошедшего никто не пострадал, 13 человек самостоятельно эвакуировались из здания, указано в сообщении.

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