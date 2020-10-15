В Подмосковье запретили посещение ночных заведений
Власти Московской области приняли решение запретить работу развлекательных заведений в ночное время, соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства области.
Работа развлекательных заведений и их посещение запрещается с 00.00 до 08.00 мск, указано в документе. Запрет вступает в силу 17 октября текущего года.
Целью введения новых мер является борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Москве с 19 октября введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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