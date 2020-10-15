Полиция будет высаживать из московского транспорта пассажиров без масок

Роспотребнадзор поручил усилить контроль за соблюдением использования средств индивидуальной защиты в московском общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Новые меры: теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена», — говорится в сообщении дептранса.

Отмечается, что проверки в транспорте станут более частыми, также к ним начнут привлекать правоохранительные органы.

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